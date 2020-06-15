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15 Haz 2020 17:24

Hamas: İsrail'in ilhak planıyla mücadele için ulusal faaliyet başlatıldı

Hamas: İsrail'in ilhak planıyla mücadele için ulusal faaliyet başlatıldı

Hamas Hareketi yöneticilerinden Berdevil, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattıklarını açıkladı.

Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için halk, medya, diplomasi ve hukuk ayaklarından oluşan ulusal faaliyet başlattıklarını söyledi.

Bu faaliyetlerin ayrıca Filistinlileri, "İsrail ve ABD yönetiminin planlarıyla mücadele safında yer alıp üzerlerine düşeni yapma konusunda teşvik" amacı taşıdığını ifade eden Berdevil, Filistin saflarını birleştirme çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) toplantısı düzenlenmesi için de çağrı yapan Berdevil, FKÖ'den İsrail'i tanımaktan vazgeçmesini ve Oslo Anlaşması'nı feshetmesini istedi.

Berdevil ayrıca, İsrail ile direnişe dayanan ulusal strateji anlaşması yapılması ve İsrail ile güvenlik koordinesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

News Code 1887151

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