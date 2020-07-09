Suudi Savaş uçaklarının Yemen'e saldırıları sürüyor

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri Yemen’in Cevf ve Marib vilayetlerine saldırdı.

Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarının son 24 saat içerisinde 34 kez Marib vilayetine saldırırken 4 kez de Cevf vilayetini bombaladığı öğrenildi.

Suudi savaş uçaklarının ayrıca dün Hudeyde, Sada ve al-Bayda vilayetlerini de bombaladığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.