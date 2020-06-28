Suudi savaş uçaklarından Yemen'e yoğun saldırı

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen'in farklı bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları yeni düzenlediği bir saldırıda Hudeyde ve Cevf vilayetlerindeki yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin dün de Hudeyde'yi havan mermileriyle hedef aldığı belirtilmişti.

Suudi koalisyonu Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.