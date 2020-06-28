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28 Haz 2020 12:36

Suudi savaş uçaklarından Yemen'e yoğun saldırı

Suudi savaş uçaklarından Yemen'e yoğun saldırı

Yemen'in Cevf ve Hudeyde vilayetleri, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından bombalandı.

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen'in farklı bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları yeni düzenlediği bir saldırıda Hudeyde ve Cevf vilayetlerindeki yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin dün de Hudeyde'yi havan mermileriyle hedef aldığı belirtilmişti.

Suudi koalisyonu Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.

News Code 1887420

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