Suudi savaş uçaklarından Sana'ya yoğun saldırı

Al Masirah TV kanalının heberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemenli sivillere karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarının bugün sabahın erken saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'ya yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

Arap medyası, Sana'daki al-Siyana bölgesinin birkaç kez Suudi savaş uçaklarının saldırılarına tanık olduğunu duyurdu.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra al-Nahdin ve Zahban bölgelerinin de Suudi savaş uçakları tarafından bombalandığı öğrenildi.