Yemen: Suudi Arabistan emperyal güçlerin planlarını yürütüyor

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabı züerinden yaptığı bir paylaşımda Suudi Arabistan'ı emperyal güçlerin planlarının 'yürütücüsü' olarak nitelendirdi.

Muhammed Abdusselam’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabsitan'ın binlerce Yemenli hacıyı öldürmesinden bu yana yüzyıl geçti; 'Tanume' cinayeti olarak bilinen bu cinayet Yemenli hacılara yapılan en büyük cinayetti."

Suudi koalisyonunun Yemen'e saldırganlığının hala sürdüğünü belirten Abdusselam paylaşımında, "Bunlar Suudi rejiminin kanlı bir geçmişe sahip olduğunu ve planlarının emperyalizm güçler tarafından tasarlandığını gösteriyor" ifadelerinde bulunud.