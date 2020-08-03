Türkiye'den ABD'ye SDG ile petrol anlaşması tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik 'Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı hatırlatıldı.

Suriye'deki petrolün Suriye halkına ait olduğu vurgulanan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" denildi.

Bu anlaşmanın hiçbir şekilde meşru karşılanamayacağının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez."

Kaynak: TRT Haber