Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'da protesto edildi

Bayrakların yarıya indirildiği ve kiliselerin çanlarının Türkiye'yi protesto etmek için çalındığı ülke genelinde yüzlerce kişi "Yeni Osmanlıcılığa hayır", "Türkler İstanbul'u ikinci defa aldı" yazılı pankartlar açıp sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Yunanistan Ayasofya kararına ilk tepki gösteren ülkelerden biri olmuştu. 'Doğu Akdeniz'de barışı tehdit eden Türkiye gibi bir sorun kaynağı ile' mücadele ettiklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi gibi eylemlerle 21. yüzyıl kültürü incindi.

Bugün İstanbul'da yaşananlar bir güç gösterisi değil, bir dünya mirası anıtının ihtişamını gölgede bırakamayan ancak evrensel değerlere leke bırakan bir zayıflık belirtisidir. Bu nedenle evrensel olarak kınanmalıdır. Biz Rum Ortodoks Hristiyanlar için Ayasofya, bugün özellikle her zamankinden daha fazla kalbimizde yer alıyor. Hüznümüzü güç, sükunet ve birliğe dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews