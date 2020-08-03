Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif: Batı ülkeleri terör örgütlerine desteği durdurmalı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden, ABD'den İran’daki terörist saldırılayı yöneten terör örgütü "Tondar" elebaşı Cemişd Şarmahd'ın yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batı, teröristlere mali destek sağlamayı ve onları barındırmayı durdurmalıdır. Onlar ABD ve Avrupa'daki güvenli sığınaklarından nefret saçıyor ve cinayet ile kargaşayı organize ediyorlar. Aynı zamanda utanmadan masum İranlı sivillerin katledilmesinin sorumluluğunu üstleniyorlar.

Hile ile yalancılık, bu ikiyüzlülüğü örtbas edemez."

Velayeti'den Pompeo'ya Ayasofya tepkisi

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, dün gece konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, Türkiye’nin Ayasofya kararına dair açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya açıklamasına tepki gösteren Velayeti, “Pompeo’nun başka bir emiri yok mu? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs yenilgisinden sonra ellerinden geldiğince kadar kilise yaptılar. 500 yıllık tarihi yapısı olan Ayasofya kıyamete dek cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır" değerlendirmesinde bulundu.

Tahran'da İran-Rusya uzun vadeli iş birliği anlaşması ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkileri görüşme üzere Tahran’da bulunan Rusya Duma Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Leonid Slutsky ile görüştü.

Parlamentolararası ilişkilerin stratejik ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Zarif, İran-Rusya uzun vadeli işbirliği anlaşmasının güncelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede nükleer anlaşma başta olmak üzere Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki son gelişmeler masaya yatırıldı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 208 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 190'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 685 artarak, 309 bin 437'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 089'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 268 bin 102 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.