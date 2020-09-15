İranlı yetkiliden Tahran-Bağdat ilişkilerinin önemine vurgu

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'da bulunan eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile görüştü.

İkili görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Velayeti, "Batı Asya bölgesi, İran ile Irak arasındaki kardeşçe, yakın ve iyi komşuluk ilişkilerinden etkilenmektedir." dedi.

Velayeti, "Umarım Iraklı siyasetçiler Başbakan Mustafa el-Kazımi liderliğindeki yeni hükümetle Irak ve bölgedeki sorunların çözümü konusunda büyük adımlar atabilirler." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ayrıca dün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları ele almıştı.

Şemhani, Maliki ile görüşmesinde, ABD’nin güvensizlik ve ihtilaf yaratma politikasına değinerek, buna karşı koymak için bölgedeki ülkelerin birleşip ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, Siyonist Rejim’in güvenliğini korumak ve bu sahte rejimin Arap ve İslam ülkeleri üzerindeki egemenliğini sağlamak amacıyla bölge ülkelerini zayıflatmak için kapsamlı çabalara başvurmuştur” diyen Şemhani, işgalci rejimin sözde barış planı ile Büyük Orta Doğu Projesi’ni (BOP) gerçekleştirmek istediğini söyledi.