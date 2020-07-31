86 yıl sonra Ayasofya'da ilk bayram namazı

Türk basınına göre, Kurban bayramı vesilesiyle Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşlar, bayram namazı için gece saatlerinde camiye geldi.

Bayram namazı öncesinde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından dua okundu. 86 yıl sonra Ayasofya'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk bayram namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da ilk bayram namazını Ayasofya'da kıldı.