  1. Kültür
18 Ağu 2020 14:53

Aşura etkinlikleri yeni platform ile canlı olarak yayınlanacak

Aşura etkinlikleri yeni platform ile canlı olarak yayınlanacak

Aşura etkinliği örganizatörlerine internet üzerinden canılı yayın yapma imkanı sağlayan “Tekiye” adlı platforumun hizmete hazır olduğu belirtildi.

İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Kumi’nin asistanı Yaser Celali, Aşura etkinliği örganizatörlerine internet üzerinden canılı yayın yapma imkanı sağlayan “Tekiye” adlı platforumun hizmete hazır olduğunu sölyedi.

Cumhrubaşkanı Ruhani, Muharrem ayında ülke genelinde Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni etkinliklerinin sağlık protokollerine uymak şartıyla yapılacağını duyurmuştu.

Hazreti Muhammed’in (sav) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde matem merasimleri yapılıyor.

İmam Hüseyin (a.s) ve ehlibeytin şehit edildiği Kerbela olayının 1340. yılı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 29 Ağustos Cumartesi günü yad edilecek.

News Code 1888520

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