İsrail'in güvenlik şemsiyesi komşu ülkeleri koruyamaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün gece katıldığı bir televizyon programında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin İran politikasını eleştiren Zarif, "Amerikalılar son 17 yıldır bir hesaplama hatası yaptı ve bu, Avrupalıların Amerikalılarla işbirliği yapmadığı birkaç şeyden biriydi." dedi.

Zarif, ABD'nin İran'a silah ambargosunu her zaman sürdürmeye çalıştığını belirterek, ABD'nin bu konuda başarısız olduğunu, çünkü en önemli sebebin Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek bu anlaşmayı ortadan kaldırmaya çalışmasıyla başlayan yanlış politikası olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD yanlış hesaplaması iki yıl önce başladı ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a silah ambargoları uygulamak için bir propaganda kampanyası başlattı'' dedi.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

“Onlar baskılarla İran hükümetinin çökeceğini sandılar. Trump, nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra bazı Batı ülkelerine ‘Bana birkaç ay fırsat verirseniz İran'ı müzakere masasına geri getireceğim’ demiş. Hala geri adım atmıyor ve başkan seçildiği takdirde İranlıları müzakere masasına getireceğini söylüyor. Düş kurduğundan olabilir. İnsanlar (İran milleti) Trump'ın başarısız olmasına neden oldu. Onlar Trump ve Bolton'un hayalinin gerçekleşmesini engelledi, bu çok önemli bir değişiklik.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran iddiasına ilişkin Zarif, “Son zamanlarda, yeni bilgilere ulaştıklarını iddia ettiler. Şu anda UAEA denetimlerinin en çoğu İran'da gerçekleştirilmektedir ve diğer ülkelerle karşılaştırılamaz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok, mantıksız yöntemlere karşıyız. İran İslam Cumhuriyeti’nin net tavrı ABD ile Siyonist Rejim’i çaresiz bıraktı. İran’a karşı yeni dosya açılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAE-İsrail anlaşmasını eleştiren Zarif, “Bölge güvenliği için en büyük tehdit olan Siyonist Rejim, bölge ülkelerine İran’ın en büyük tehdit olduğunu ve kurtarıcı olduğunu söylüyor. Bu yöntemle bölge ülkelerini aldattılar. Bölgedeki bazı ülkeler İsrail güvenlik şemsiyesini kullanmak için Filistin davasına ihanet ediyorlar. Tek bir kişi onlara, ‘Ey cahil insanlar kendisini Hamas ve Hizbullah'tan koruyamayan İsrail sizi koruyabilecek mi?’ sorusunu soramıyor. Bazı kişiler ve ülkelere akıl verilmeli. Onlar Filistin davasına ihanet ediyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.