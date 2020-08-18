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18 Ağu 2020 09:40

İran'dan İslam ülkelerine 'BAE-İsrail anlaşmasına' karşı çıkma çağrısı

İran'dan İslam ülkelerine 'BAE-İsrail anlaşmasına' karşı çıkma çağrısı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, BAE ile Siyonist Rejim arasında yapılan analaşmaya tepki göstererek, “İslam ülkelerinin parlamentoları, bu utanç verici anlaşmaya karşı çıkmak için tüm parlamento önlemlerini ele almalıdır” dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerinin meclis başkanlarına gönderdiği mesajda, BAE’nin Siyonist Rejim ile uzlaşma anlaşma planının İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Parlamentolararası Birliğin çabalarını zayıflattığını belirterek, “Hiç kuşkusuz Filistin topraklarının kurtuluşunu sadece bu ülkenin halkının iradesi sağlayabilir” dedi.

Filistin halkının haklarını ihlal eden her türlü eylemi kınayan Galibaf, Abu Dabi'nin attığı adımı ‘stratejik bir hata’ olarak nitelendirerek, “İslam ülkelerinin parlamentoları, bu utanç verici anlaşmaya karşı çıkmak için tüm parlamento önlemlerini ele almalıdır” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. 

News Code 1888502

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