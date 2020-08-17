İran'dan ABD'nin silah iddiasına yalanlama

İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün gündeme getirdiği "Tahran'ın Taliban'a silah gönderdiği" iddiasını yalanladı.

Hatipzade, "Bugün Afganistan'da yaşananlar, ABD'nin Afganistan'daki başlattığı savaş ve yaptığı müdahalenin bir sonucudur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını ifade eden Hatipzade, "Pompeo, bu iddialarla Afganistan kamuoyunun dikkatini Washington'un terör örgütü IŞİD'e silah sağlama konusundan saptırmak istiyor" açıklamasında bulundu.

İranlı sözcü, "ABD, Afganistan’daki NATO destekli hava sahasında IŞİD’e yardım etmek için uçuş yapan helikopterlerin kimliğiyle ilgili kamuoyu taleplerine henüz yanıt vermemiştir" diye konuştu.