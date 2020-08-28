İran'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yaptırım iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül gece yarısında geri döneceğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompo'unun iddasına tepki gösterdi.

Hatipzade, BMGK başkanı da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin 13 üyesinin, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıktığı için BMGK'nin 2231 sayılı kararına dair yasal bir dayanağı olmadığını belirtti.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Saatin ibreleri sadece Pompeo'nun hayali dünyasında onunla paralel olarak hareket eder. Bu, istihbarat servisinin (CIA) eski bir başkanının ABD Dışişleri Bakanı olduğunda mümkün olabilir" ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin, İran ile uluslararası güçler arasındaki nükleer anlaşmada yer alan "anlaşmaya uyulmaması halinde yaptırımların geri getirilmesini" öngören mekanizmayı (snapback) devreye sokma talebini geri çevirmişti.