İran: ABD asla gayrimeşru isteklerine ulaşmayacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'a uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvuran ABD'nin tutumunu eleştirerek, "Nükleer anlaşmada kalan tüm üyeleri (Almanya, İngiltere ve Fransa, Çin ve Rusya) ABD'nin temelsiz ve yasadışı talebine şiddetle karşı çıktı ve durumu BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığına bildirdiler. Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin de önümüzdeki günlerde benzer bir tutum sergilemesi bekleniyor." dedi.

Son günlerde BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran’la ilgili silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmesine değinen Hatipzade, Washington’un asla gayrimeşru isteklerine ulaşmayacağını duyurdu.

İranlı sözcü, ABD'nin ilk ve nihai hedefinin ekonomik terörizm politikası ile tek taraflı siyasi araçlarla İran'ın psikolojik ve ekonomik istikrar ve güvenliğini bozmak olduğunu anlatarak, Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın gücünü göstermek ve ABD'nin illegal ve tek taraflı politikasına karşı mücadele etmek için elinden geleni yapacağını duyurdu.

Donald Trump yönetimi, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvurmuştu.