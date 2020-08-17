Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

İran'dan Filistin halkının mücadelesine destek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyaz Maliki ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının haklarını almak için verdikleri mücadeleye desteğinin devam edeceğini belirterek, "Filistin halkı ve Filistinli grupların hak talep etme yolu için bir araya gelmesi gerekiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü belli oldu

Dışişleri Bakanlığının eski ve yeni sözcülerinin göreve başlama töreni dün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in katılımıyla düzenlendi.

Said Hatipzade Dışişleri Bakanı Zarif tarafından yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak atandı.

İran: Siyonist Rejim ile dostluk kuranlar haindir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, “BAE’lilerin Siyonist Rejim ile uzlaşması insani değerlere, İslami öğretilere ve Filistin davasına açık bir ihanettir” dedi.

Galibaf, “Filistin'i savunmak, hak ve adalet arayanların belirlenmesi için açık bir kriterdir ve Siyonist Rejim ile dostluk kuranlar hain ve suçludur” ifadesini kullandı.

İran: Yerli üretim silahları yurt dışına ihraç edeceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, dün "Savunma Sanayi Günü" münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Silah ambargosu kalktığında İran yapımı silahların yurt dışına ihraç edileceğini açıklayan Tuğgeneral Hatemi, “Silah ihtiyacımızı karşılamak için dünyanın kapasitesini de kullanmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Zarif'ten Donald Trump'ın İran iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donlad Trump’ın İran’a yeniden yaptırım uygulamak için snapback seçeneğine baş vuracakları iddiasına tepki göstererek, “Snapback mekanizması yasadışı ve kabul edilmezdir. ABD’liler bunu iyi biliyor” dedi.

İran'dan COVID-19 vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 639'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 133 artarak, 343 bin 203'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 881'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 297 bin 486 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.