Tetik mekanizmasının işletilmesine tepkimiz çok sert olacak

İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği ilk basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Suriye Anayasa Komitesi Görüşmeleri

Bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi yeni tur görüşmelerinin başladığını belirten Hatipzade, İran heyetinin de bu görüşmelere katıldığını, Türk ve Rus heyetleri ile de görüşeceğini söyledi.

İran-Venezuela İlişkileri

Hatipzade, İran-Venezuela ilişkilerine ilişkin, “İran-Venezuela ilişkileri iki ülkenin menfaatlerine dayanmaktadır ve üçüncü ülkeyi ilgilendirmez. Bu ilişkiler son yıllarda güçlendi ve bağımsızlığı nedeniyle ABD tarafından saldırıya uğruyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'nın el koyduğu tankerlerin Tahran ile ilişkili olduğu iddiasına dair Hatipzade, "ABD'li yetkililer asılsız iddialarının ardından psikolojik savaşa ihtiyaç duydular. ABD'nin bu eylemi korsanlıktır. İran ne petrol tankerinin sahibi ne de mal sahibi" dedi.

UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran ziyareti

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyaretine işaret ederek, UAEA Başkanı Grossi'nin Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geleceğini duyurdu.

BAE-İsrail Anlaşması

Abu Dabi-Tel Aviv anlaşmasına tepki gösteren Hatipzade, "BAE ile Siyonist rejim arasında olanlar stratejik bir hata. BAE büyük bir hata yaptı ve bunu bir an önce telafi etmesini umuyoruz. İslam dünyası Siyonist Rejimi’nin işlediği cinayetlerin (meşru olarak) tanınmasını asla kabul etmeyecek. Kudüs’e yapılan ihaneti asla unutmayacak ve güvenliğinin zedelenmesine izin vermeyecek." ifadelerinde bulundu.

Hatipzade sözlerine şöye devam etti:

"İran için ulusal menfaatler, İslam dünyası ve masum Filistin halkının hakları çok önemli. İlkelerimize göre hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bölgedeki diğer ülkelere hızlı bir şekilde İsrail ile anlaşmaya doğru ilerlediklerini görmememe rağmen yanlış hesaplamaların o ülke için kötü sonuç doğuracağını belirtmek isterim."

Tahran-Bağdat ilişkileri

İran-Irak ilişkileri hakkında Hatipzade, "Tahran-Bağdat arasındaki ilişkiler büyük önem taşıyor ve her zaman komşularımızla belirli bir çerçeve altında stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz" dedi.

İranlı Sözcü, dışişleri bakanlığının da Irak ile stratejik bağların geliştirilmesi üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Libya'da ateşkes anlaşması

Libya’da sağlanan ateşkesle ilgili olarak Hatipzade, “İki taraf arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Her iki tarafı da Libya halkı ve İslam dünyasının çıkarlarını dikkate almaya ve Libya-Libya diyaloğunu bir an önce başlatmaya çağırıyoruz; Sağlanan ateşkes Afrika’nın barış ve istikrarının yararınadır.” diye konuştu.

Nükleer anlaşma

Hatipzade, sözlerinin devamında Snapback (tetik) mekanizmasının BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararında yer almadığı için ABD tarafından kullanılan 'sahte' bir terim olduğunu kaydetti.

ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimleri konusunda Said Hatipzade, şunları konuştu:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin BMGK 2231 sayılı kararı ve nükleer anlaşmanın herhangi bir ihlaline karşı tepkisi çeşitli ülkelerin liderlerine bir mektupla gönderilmiş olan Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğundadır. Tabii ki, İran'ın yanıtı sert olacaktır.

ABD nükleer anlaşma üyesi olmadığı için bunu (tetik mekanizmasını) kullanamaz. BM Güvenlik Konseyi'nin 36. maddesinde belirtildiği gibi, ihtilaf çözüm mekanizması kullanılmalı. Fakat Washington umutsuzca çocuksu yöntemlere başvuruyor. ABD bildiri yayınladıktan sonra daimi olmayan üyeler de dahil olmak üzere tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, Washington'un böyle bir izne sahip olmadığını ifade ettiğine tanık olduk."