İran Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü belli oldu

Dışişleri Bakanlığının eski ve yeni sözcülerinin göreve başlama töreni bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in katılımıyla düzenlendi.

Said Hatipzade Dışişleri Bakanı Zarif tarafından yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak atandı.

Hatipzade daha önce Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Merkezi Araştırma ve İnceleme Bakan Yardımcısı ve İran’ın Almanya ve Kanada Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İran’ın yeni Azerbaycan Büyükelçisi olarak seçilen Seyyid Abbas Musevi’nin de eylül ayında Bakü’de görevine başlaması bekleniyor.