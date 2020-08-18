Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

İran'dan ABD'nin silah iddiasına yalanlama

İran'ın yeni Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün gündeme getirdiği "Tahran'ın Taliban'a silah gönderdiği" iddiasını yalanladı.

Hatipzade, "Bugün Afganistan'da yaşananlar, ABD'nin Afganistan'daki başlattığı savaş ve yaptığı müdahalenin bir sonucudur." dedi.

Zarif: ABD'nin ihtilaf çözüm mekanızmasına başvurması temelsiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bulton'un gündeme getirdiği bu noktanın, Trump yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı tarafından 8 Mayıs 2018'de yapılanın tekrarı olduğunu hatırlattı.

Zarif'ın paylaşımında, "En azından Bolton'un istikrarlı bir durumu vardı, ancak bu durum ABD hükümetinde eksik olan bir özelliktir" denildi.

Zarif ayrıca, Amerika'nın 2231 sayılı kararda belirtilen ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurmasının temelsiz olduğunu kaydetti.

İran: Siber tehditlere gereken karşılık verilecektir

İran Genelkurmay Başkanlığı siber ortamın uluslararası hukuku hakkında bir bildiri yayınladı.

Genel Kurmayaşkanlığı yayınladığı bildiride, siber gücün milli güvenliği tehdit edebilecek veya siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal istikrarsızlığa yol açabilecek şekilde kasıtlı kullanılması devletlerin egemenlik hakkının ihlali sayıldığını, bu yüzden İSK’nın meşru müdafaa hakkı saklı olacağını duyurdu.

Söz konusu bildiride, belirlenen çizgiler ve politikaların herhangi birinin ihlali durumunda İSK siber tehdit hangi ülke, grup veya kişiden hangi düzeyde gelirse gelsin, en güçlü biçimde karşılık verileceği vurgulandı.

İran heyeti ve Beşar Esad Şam'da görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Şam’a giden İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Asger Haci, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Bu görüşmede başta Suriye krizi olmak üzere Astana sürecinin detayları konuşuldu.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 165 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 804'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 247 artarak, 345 bin 450'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 773'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 299 bin 157 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.