İran heyeti kritik toplantı için Viyana'da

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet yarın Avusturya'da düzenlenecek olan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısına katılmak üzere Viyana'ya geldi.

Toplantıya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) de katılacak.

Bu toplantıda İran'a yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback) aktifleştirmeye çalışan ABD'nin gayrimeşru talebinin ele alınması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası yaptırımları eski haline getirme girişimini desteklemediklerini duyurmuştu.