İranlı yetkiliden Pompeo'nun yaptırım tehdidine tepki

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Güvenlik Konseyi üyelerini ABD'ye uymadığı takdirde yaptırım uygulamakla tehdit etmesine tepki gösterdi.

Vaizi, “Siyonist Rejim'in aşırılıkçı yaklaşımından etkilenen ABD hükümeti tamamen yasa dışı ve mantıksız kararlar alıyor. Bu nedenle bu kararların görünen yasal ilkesine bile bağlı kalamaz” dedi.

Tetik mekanizmasının nükleer anlaşma kapsamında bir mekanizma olduğunu vurgulayan Vaizi, “ABD yönetimi mantıksız bir şekilde nükleer anlaşmadan çıkmıştır ve artık anlaşma kapsamındaki mekanizmaları kullanmaya hakkı yoktur. Bu nedenle tüm üyelerin ve uluslararası toplumun karşı çıktığı için güvenlik konseyindeki son eylemleri asla başarılı olmayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Vaizi, ABD’nin tehditle BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir tehlikeli girişime başvurduğunu anlattı.