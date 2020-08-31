İran'da 323 bin 233 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 109 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 571'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1642 artarak, 375 bin 212'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 729'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 323 bin 233 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.