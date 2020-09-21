  1. Siyaset
21 Eyl 2020 11:03

ABD'nin İran'a yönelik yasadışı çabaları bir kez daha başarısız oldu

ABD'nin İran'a yönelik yasadışı çabaları bir kez daha başarısız oldu

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD’nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme çabasına tepki göstererek, "ABD’nin siyasi ve yasadışı çabaları bir kez daha başarısız kaldı ve İran’ın uluslararası arenadaki konumunun meşruiyeti vurgulandı” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD’nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme yönündeki son çabalarına tepki göstererek, “Daha önce de tahmin edildiği gibi ABD’nin siyasi ve yasadışı çabaları bir kez daha başarısız kaldı ve İran’ın uluslararası arenadaki konumunun meşruiyeti vurgulandı” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’nin zorbalık yaklaşımı karşısındaki başarısını İran halkı ve hükümetinin 'zaferi' olarak nitelendiren Vaizi, “Son gelişmeler hepimizin zaferidir ve bu önemli ve tarihi dönemde tüm siyasi grupların birliği ve bütünleşmesi esastır” ifadesini kullandı.

News Code 1889270

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