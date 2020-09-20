İran'a yönelik azami baskı ABD'yi azami derecede yalnızlaştırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz günlerde tahmin ettiğimiz gibi 20 Eylül 2020 ülkemizin diplomasi tarihinde unutulmaz bir gün olacaktır” dedi.

Ruhani, “ABD’liler bir kez daha İran’a karşı bir fikir birliği kurmaya çalıştı. Onlar, nükleer anlaşmadan çekildikleri zaman Avrupa Birliği’ni kısa sürede kendilerine çekebileceklerini düşünüyorlardı; neyse ki başaramadılar” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’nin siyasi ve hukuki alanlarda İran'a yönelik azami baskısı, Washington’u yalnızlaştırdı. Azami baskıları, kendilerinin azami yalnızlıklarına neden oldu. Geçtiğimiz ay diplomasi dünyasında, herkes ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde üç kez başarısız olduğuna tanık oldu” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin yaptırımları geri getiren tetik mekanizmasını etkinleştirme yönündeki eylemlerinin mantıksız olduğunu belirten Hasan Ruhani, ABD'nin zorbalıkla pratikte bir şey yapması takdirde İran'ın kesin yanıtıyla karşılaşacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi üyelerini ABD’nin mantıksız ve yasadışı talebine karşı çıktğı için takdir eden Ruhani, “Bir kez daha nükleer anlaşmaya taraf olan 4 + 1 ülkelerine (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) anlaşmadaki ilkelere bağlı kalması durumunda taahhütlerimize tamamen döneceğimizi ilan ediyoruz. Bu ülkelerin ekonomik alanda tam anlamıyla hareket edemedikleri için biz de anlaşmadaki bazı yükümlülüklerimizi askıya aldık; ancak onların tüm taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda biz de taahhütlerimize geri döneceğiz.” diye konuştu.