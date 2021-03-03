UAEA Yönetim Kurulu'nun kararı yapıcı ve dostane değil

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vaizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun Tahran'a yönelik çıkardığı kararı ve İran'ın ajansa tepkisi hakkında, "Son günlerde birkaç kez değiştirilen ve hükümleri kaldırılarak yumuşatılan bu kara, bize göre yapıcı ve dostane değil. Bu karar ayrıca hem nükleer anlaşmadaki müzakerelerimiz hem de Ajans'a bakış açımız üzerinde olumsuz etki bırakabilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Vaizi, "Bu görüşmede nükleer anlaşma dahil olmak üzere farklı konular gündeme geldi. Macron, bu görüşmede Avrupa ve ABD’nin nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğunu söyledi" ifadelerinde bulundu.

Vaizi, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması ve ABD ile Avrupa ülkelerinin pratik adımlar atmasını gerektiğni vurguladı.