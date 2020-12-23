Bakü-Erivan anlaşmazlığının çözülmesi için yardıma hazırız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Azrbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri çatışmanın son bulmasından sonra bölgede yeni koşullar oluşturuldu. Dolayısıyla ikili meseleler hakkında konuşmamız gerekiyordu” dedi.

Vaizi, İran sınırını barış ve dostluk sınırı olarak nitelendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözlerine atıfta bulunarak, “İran da Azerbaycan’la olan sınırını dostluk ve barış sınırı olarak görüyor. Bugün bölge ülkeleri arasındaki dostlukların derinleştirilmesine ve İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki üçlü veya İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki toplantı dahil olmak üzere çok taraflı toplantılar yapmanın bölgedeki ülkeler arasındaki olası yanlış anlamaların çözülmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Vaizi, “İran, iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlığın tamamen çözülmesine yardımcı olmaya hazırdır” ifadesini kullandı.

Vaizi, Şahin Mustafayev ile yaptığı görüşmeyi olumlu ve yapıcı olduğunu belirterek, “Bu görüşmede iki ülkenin 16 Ocak’ta Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı üzerine anlaştık. Bunun yanı sıra ikili işbirliği özellikle de ortak demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi, baraj ve elektrik santralinin yapılması hakkında fikir alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Salgın döneminde İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin bir gün bile kopmadığını belirten Vaizi, iki ülkenin tercihli ticaret anlaşmaları yapma konusunda da iyi ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de İran’ın ülkesine karşı yapıcı tutum ve desteğini takdir etti.