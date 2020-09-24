Zarif: Kovid-19'la mücadele için çok taraflılığa yönelmeliyiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dışişleri bakanların video konferans yöntemiyle toplandığı Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda (CICA) yaptığı konuşmada Kovid-19’la mücadele gerektiğine vurgu yaparak, “Tüm coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyal bölünmeleri etkileyen böyle büyük bir sorun karşısında, hepimiz çok taraflılığa yönelmeli ve tek taraflılığı reddetmeliyiz” dedi.

Zarif’in konuşmasından satır başları şöyle:

Günümüzün belirli zorluklarının üstesinden gelebilmek için, CICA çerçevesinde işbirliğimizi geliştirmeli ve kurumun çok taraflılığı teşvik etme ve kapsayıcı işbirliğini sağlamadaki rolünü korumalıyız.

CICA üyeleri olarak, BM ve Dünya Sağlık Örgütü ile koodirneli bir şekilde halkımızın sağlık hizmetlerine, ilaç ve tıbbi malzemeye erişmesi için elimizden geleni yapmalıyız.