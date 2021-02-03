Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Şehit General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast olayı da masaya yatırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatan Bağdat hükümetini takdir eden Zarif, “Bu cinayetin faillerinin ve azmettiricilerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. ABD güçlerinin bölgedeki varlığını sona erdirmek, bu terör eylemine verilecek en iyi yanıt olacaktır." dedi.

İki ülke arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Tahran'da bulunan Fuat Hüseyin'in diğer İranlı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı geçtiğimiz Eylül ayında da Tahran'a resmi bir zitarette bulunmuştu. Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.