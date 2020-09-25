Dışişleri Bakanı Zarif: Rusya İran'ın stratejik dostudur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mesuplarına yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirerek, "Bölgesel ve uluslararası durum için her zaman Rusya ile yakın ilişkiler ve diyalog kurmaya ihtiyacımız var." dedi.

Zarif, "Moskova ziyareti Suriye hakkında konuşmak için bir fırsat sağladı ve Suriye'nin yanı sıra Afganistan ve nükleer anlaşma konusundaki tutumlarımızı koordine etmemiz gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ulusal Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi'nde önemli rolu olduğu için son aylarda 2-3 kez bu ülkeye gittiğini anlatan Zarif, "Geçtiğimiz son aylarda hem UAEK Yönetim Kurulu'nda hem de BMGK'de çok başarılı adımlar attık." açıklamasında bulundu.

Bakan Zarif, "Rusya hem bir komşu ülke, hem de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve İran’ın stratejik dostu. İki ülke arasında yakın temasların gerekli olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.