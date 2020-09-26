Ruhani: Sorunların doğru adresi Washington'daki Beyaz Saray

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Salgınla mücadele kapsamında Tahran için özel bir plan hazırlandığını belirten Ruhani, maske takmayanlara ceza uygulamasının gündemde olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ceza uugulaması hakkında son karar verilecek" dedi.

ABD’nin İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Amerikalılar son günlerde İran'a on milyarlarca dolar zarar verdiklerini açıkladı. 2018, 2019 ve 2020’de en az 150 milyar dolar zarar verdiler; yanlış yaptırımlar, gayri meşru ve insanlık dışı yaptırımlar ile terörist operasyonlar yoluyla tıbbi ilaç, sağlık mazemeleri ve gıda ürünleri ithalatına engel oluşturdular.

Tarihte Beyaz Saray'ın bölye bir barbarlığını hiç görmemiştik. Bu süre zarfında onlar tarihin en büyük barbarlığını yaptılar."

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Vatandaşlar ülkedeki eksiklikleri ve sorunları lanetlemek istiyorsa doğru adres Washington'daki Beyaz Saray'dır. Kimse siyasi çıkarlar için yanlış adres göstermemeli. Aziz İran halkına karşı yapılan tüm cinayetler ve baskının doğru adresi Washington’daki Beyaz Saray'dır." ifadelerini kullandı.

İran halkının sorunlarının ana kaynağının Siyonizm, gericilik ve Amerika olduğunu anlatan Ruhani, “Suçlu Beyaz Saray’da. Bu cinayetin komutanı da Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD'nin İran halkına karşı suç işlediğini bilin. Hiç şüphesiz bir gün ABD hükümeti teslim olacak ve İran milletinin önünde diz çökecek. İran halkının muzaffer olacağından hiç şüphem yok." diye konuştu.