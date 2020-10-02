İran’ın iç ve dış politikası Beyaz Saray ile alakası yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Amerikalıları ilgilendirdiğini belirterek, bu seçimlerin bir çok ülke için önem taşıdığını ve bölgesel ve uluslararası sonuçları olduğunu fakat bağımsız İran’ın iç ve dış politikasının bu olaya bağlı olmadığını söyledi.

ABD seçimlerinin soucunun kimse tarafından bilmediğini ifade eden Hatipzade, İran için kimin Beyaz Saray’a gideceğinin önemli olmadığını kaydetti.

Amerika’nın her gün İranlı yetkililerle fotoğraf çektirme ve bir oyun peşinde olduğunu ifade eden Hatipzade, şöyle devam etti:

"Biz kimseye nümayiş fırsatı vermeyiz, bizim çerçevemiz açıktır. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) tarafların taahhütlerini belirtmiştir ve mesaj vermeye veya yeniden müzakereye ihtiyaç yoktur. Bir birimizin zamanını çalmamalıyız. Bizim Washington’a mesajımız açıktır bu da İran aleyhine tahrip edici uygulamalarının sorumluluğunu almak, ekonomik terörizmi durdurmak, İran haklarını saygı ve verdiği hasarları telafi etmektir."

Hatipzade, Amerika’nın son 70 yılda zorbalıkla hareket ettiğini ifade ederek, o ülkenin zorbalıkla başkalarını da yanında durdurmaya çalıştığını fakat bu alışkanlığını er veya geç terk etmek zorunda kalacağını söyledi.

İran’ın sorumlu bir güç olduğunu gösterdiğini anlatan Hatipzade, "ABD bizim düşmanımızdır, öğretmenimiz değil, biz yolumuzu bağımsız şekilde ve kendi milli menfaatlerimize göre seçeriz, Amerika’nın büyük hataları bölge hezimet ve kovulma noktasına gelmelerini sağlamıştır." açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran aleyhine bir çok şey yapmak istediğini fakat onların bir çoğunu başaramadığını aktaran Hatizade, "Yanlış hesapların tehlikeli sonuçları olur biz Amerikalıları İran ile yanlış anlaşılmanın bataklıkların anası olduğu hususunda uyarmışızdır." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, meşru savunma hakkının BM bildirgesinde yer aldığına dikkati çekerek, "Bu her ülkenin doğal hakkı ve her ülke egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldırı karşısında kendini savunma hakkına sahiptir ve İran’ın her türlü saldırıya karşı şüphesiz ağır olacaktır." diye konuştu.