Devrim Muhafıları açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafıları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Hamza Hamza Seyyidü'ş Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu hafta Kürdistan eyaletinin Kamyaran ve Merivan ilçesinde terör örgütlerine yönelik iki başarılı operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilirken 3'ü de yaralandı, bunlardan biri ise Devrim Muhafızları tarafından yakalandı." belirtildi.

Yakalanan teröristin yabancı uyruklu olduğu kaydedilen açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile haberleşme cihazın ele geçirildiği ifade edildi.