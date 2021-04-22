İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri yayınladığı yazılı bir açıklamada, dün gece Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde bir terör çetesinin çökertildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece İran saatiyle 20.00’de Kürdistan eyaletinin Merivan ilçesinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri ile Devrim karşıtı bir terör çetesi arasında çatışma yaşandı.”

Bu çatışmada Devrim karşıtı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ve diğer teröristlerin de yaralandığı açıklandı.

Oprasyonda iki İranlı askerin de şehit düştüğü belirtildi.