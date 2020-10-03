İran'daki terör saldırısının failleri yakalandı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletindeki Nikşehr ilçesinde 3 Devrim Muhafızı'nın şehit olmasına ve bir kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ilgili başlatılan çalışmalar sonucu saldırının failleri yakalanmıştır" belirtildi.

Söz konusu açıklamada, olayla bağlantısı olan bazı kişilerin de gözaltına alındığı kaydedildi.

29 Eylül'de Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesinde saat 16.00 sularında teröristler bir otomobilden Devrim Muhafızları Ordusu'na ait seyir halindeki 2 araca ateş açmıştı.

Terör saldırısında 3 asker şehit düşerken, 1 asker de yaralanmıştı.