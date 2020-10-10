  1. Toplum
10 Eki 2020 16:06

İran'ın kuzeybatısında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

İran'ın kuzeybatısında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Serdeşt kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı kaçakçılar arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızı şehit oldu.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Serdeşt kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı kaçakçılar arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızı şehit oldu.

Batı Azerbaycan Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Yahya Hüseyinhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran-Irak sınırında sınır muhafızları ekiplerinin devriye gezerken silahlı kaçakçılarla karşılaştığını ve çıkan çatışmada bir askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Batı Azerbaycan'ın güneyinde yer alan ve nüfusunun çoğunluğu Kürt olan Serdeşt ilçesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınır komşusudur.

News Code 1889694

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