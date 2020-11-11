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11 Kas 2020 19:28

Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

News Code 1890362

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