Ermenistan Savunma Bakanı istifa etti

Rus haber kanallarının Ermeni medyasından aktardığı son dakika haberine göre; Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti.

Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesinin haberine göre; Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini bıraktı. Haberde Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı konu ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Hafta başında da Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etmişti.

KAYNAK: HABER7