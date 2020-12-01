Tahran'dan 'İranlı komutan şehit oldu' iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Şehit Fahrizade'ye yapılan terör saldırısı

Hatipzade, Tahran'ın yakınında uğradığı suikast sonucu şehit düşen nükleer bilimci Mohsen Fahrizade için İran milletine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Nükleer ve savunma bilimcisi Şehti Fahrizade'nin adı ölümsüz olacak ve bugünkü vatan evlatları ve gelecek nesiller için model olacak." dedi.

Said Hatipzade, "Terör olayının ardından derhal bir açıklama yaptık ve Sayın Zarif Twitter üzerinden bu cinayetten İsrail'insorumlu olduğunu bildirdi." ifadesini kullandı.

"Şehit Fakhrizadeh'ye yapılan terör saldırısı sonrası birçok ülke bu eylemi kınadı. Katar, Umman, Irak, Afganistan, Kuveyt ve diğer ülkelerin dışişleri bakanları telefonla arayarak terör olayını kınadı ve İran milleti ile hükümetine taziyelerin iletti." diyen Hatipzade, bir ülke hariç bölgedeki tüm ülkelerin Şehit Fahrizade suikastını kınadığını kaydetti.

'Terör saldırısına kesinlikle yanıt verilecek'

Hatipzade, Şehit Fahrizade suikastına ilişkin, "Bu terör saldırısına kesinlikle yanıt verilecek. Cinayetin failleri, azmettirecileri ve planlayıcıları kesinlikle cezalandırılacak. Şu anda önemli olan Tel Aviv, Arnavutluk ve Washington’un medya üzerinden kurduğu tuzağa düşmemektir." ifadelerinde bulundu.

'İranlı komutanın şehit olduğuna dair herhangi bir bilgi almadık'

Suriye-Irak sınırında bir İranlı komutanın şehit olduğunu ileri süren Arap medyasında yer alan iddialar hakkında Hatipzade, "Şu ana kadar Suriye-Irak sınırında İranlı komutanın şehit olduğuna dair herhangi bir bilgi almadık. Bu bir sahte haber olabilir. Konuyla ilgili genelkurmay başkanlığı sözcüsünün yorum yapması lazım." diye konuştu.