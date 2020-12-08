Batı ile bölge hakkında müzakere etmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabından İran’ın Fars Körfezi bölgesindeki komşularına hitaben yaptığı paylaşımda, “Bazı komşu ülkelerin Batı'dan İran'la müzakere sürecinin bir parçası olmasını istedikleri görünüyor” dedi.

“Batı ile bölge konusunda müzakere etmeyiz. Asıl sorun da onların müdahaleleridir” ifadesini kullanan Zarif’in paylaşımında ayrıca, “Biz her zaman komşularımızla müzakere etmeye hazırız. 1986’daki ‘Bölge güvenliği’, 2016’daki ‘Bölgesel diyalog forumu’ ve 2019’daki ‘Hürmüz Barış Planı’ bu konunun açık göstergesidir” denildi.