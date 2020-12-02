İran sinema camiasından BM'ye Şehit Fahrizade mektubu

İran Sinema Filmi Yapımcıları Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade'ye yapılan terör saldırısının kınanmasını istedi.

İran sinema camiasının mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Terörizm, BM'nin insanseverlik değerleri ve İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Ne yazık ki İran'ın nükleer alanındaki birinci sınıf bilim adamlarının katledilmesine tanık oluyoruz, bu olaydan önce de General Kasım Süleymani iğrenç bir saldırıya uğramış ve kurban gitmişti. Bu konuda sessiz kalmak BM yükümlülüğü ve kurallarına aykırıdır.

Sinema filmi yapımcıları olarak diğer sanatçılar ve İran halkı ile birlikte bu barbarca eylemin BM tarafından kınanmasını istiyoruz.

Fransız hükümetinin bir öğretmenin hayatını korumak için bir buçuk milyardan fazla Müslümanın dini değerlerine hakaret edip herşeyi göze aldığı dönemde BM’den İran'daki terör eylemiyle ilgili net bir tavır sergilemesini ve aynı zamanda diğer ülkelerin terörizme desteğini incelemek üzere bir komisyon kurmasını talep ediyoruz."

İran'ın bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasından yana olduğu kaydedilen mektupta, "Bu acımasız suikast yalnızca bölge istikrarını bozmakla kalmaz, aynı zamanda ABD'nin terör rejimi İsrail’e destek vermesi bölgede istikrarsızlığı daha da arttıracaktır." belirtildi.

İran Sinema Filmi Yapımcıları Birliği, uluslararası toplumun Şehit Mohsen Fahrizade suikastına tepki olarak kabul edilebilir adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.