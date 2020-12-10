İran sinemasından iki kısa film Brezilya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Alirıza Bigleri’nin yazıp yönettiği ‘Kardan Kalp’ ve ‘Melekler ölmez’ adlı kısa filmler, bu sene 2’ncisi Brezilya’da düzenlenen Festival de Cinema de Alter do Chão Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

‘Kardan Kalp’ adlı kısa film ‘Dünyada barış’ konusunu tema alırken ‘Melekler ölmez” kısa filmi de sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeledeki fedakarlıklarını anlatıyor.

9 Aralık itibariyle başlayan Festival de Cinema de Alter do Chão Film Festivali 13 Aralık’a kadar devam edecek.