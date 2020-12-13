"Bisikletçi Rüzgar" İtalya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Nazenin Subhan Serbendi'nin yönetmenliğini yaptığı "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon, bu sene 15'incisi İtalya'da düzenlenen Uluslararası Sardinya Kısa Film Festivali'nin en iyi kısa film ve en iyi animasyon bölümüne katılım hakkı kazandı.

6 dakikalık "Bisikletçi Rüzgar" adlı kısa animasyon, bugün Uluslararası Sardinya Kısa Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce uluslararası Corti a Ponte, DYTIATKO, Glasgow, Tamloidler, Canterbury AniFest ve Animak film festivallerine katılan "Bisekletçi Rüzgar", bisiklet kullanan bir rüzgarın hikayesini anlatıyor.

10 Aralık itibariyle İtalya'da düzenlenen Uluslararası Sardinya Kısa Film Festivali 15 Aralık'a kadar devam edecek.