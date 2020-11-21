İran yapımı kısa film Meksika yolunda

Yönetmenliğini Mustafa Rüstem Pur'un üstlendiği 'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film, Meksika’da düzenlenecek olan Uluslararası MICMX - Muestra Itinerante De Cine Mx Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

'Koyunlar bizi yutacak' adlı kısa film küçük yaşta erken evliliğin kurbanı olan Tahere adlı bir kızın hayat hikayesidir. Tahereh şimdi de acı deneyimlerinin kız kardeşi için tekrarlanmasını engellemeye çalışmak istiyor.

Söz konusu kısa film daha önce Türkiye'de düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazanmıştı.

27 Kasım- 12 Aralık 2020 tarihleri arasında Meksika’da düzenlenecek.