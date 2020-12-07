İran yapımı animasyona üç yabancı festivalden ödül

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Lida Fazli üstlenen 'Bu taraf, o taraf' adlı animasyon İtalya'da düzenlenen Scrittura e Imagine ve Portekiz'deki Uluslararası Chorta Film Festivalinden en iyi animasyon filmi seçilerek ödül kazandı.

Bu animasyon ilaveten Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Ergen Film Festivali'nin özel ödülüne layık görüldü.

Daha önce Slovakya'daki Bratislava Film Festivali'nde UNICEF ödülünü kazanan animasyon ilaveten 4'üncüsü Hong Kong'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Film Festivali'ne katılım hakkı kazanmıştı. Bunun yanı sıra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Golden Kuker Film Festivali'nin yarışma bölümünde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Dünyadaki çocuklar arasında barış ve dostluk temasını konu alan 8 dakika ve 50 saniyelik animasyon'un özeti şöyle:

"Hiçbir sınır, çocuklar arasındaki dostluk ve sevgi oluşumunu durduramaz. Keşke büyüklerin dünyası da çocukların dünyası kadar huzur ve dostlukla dolu olsaydı..."