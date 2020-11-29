  1. Kültür
29 Kas 2020 15:09

İranlı yönetmen Hainan Film Festivali'nin özel konuğu olacak

İranlı yönetmen Hainan Film Festivali'nin özel konuğu olacak

Çin'in Hawaii'si olarak anılan Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenecek 3. Hainan Uluslararası Film Festivali bu yıl İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'yi konuk ediyor.

Çin'in Hawaii'si olarak anılan Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenecek 3. Hainan Uluslararası Film Festivali bu yıl İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'yi konuk ediyor.

Mecid Mecidi’nin "Güneş” adlı eseri ve İranlı kadın yönetmen Menije Hikmet’in yaptığı "Bandar Band” filmi festival kapsamında Çinli sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu festivalin jüri başkanlığı koltuğuna oturacak uasta yönetmen Mecidi, aynı zamanda bir masterclass programı da düzenleyecek.

Çin Medya Grubu (ÇMG) tarafından önümüzdeki 5-12 Aralık günlerinde yapılacak festivalde 114 ülkeden 189 film gösterime sunulacak.

Yönetmen Asgar Farhadi geçen sene ikincisi düzenlenen Hainan Uluslararası Film Festivali'ne katılmış ve festival kapsamında düzenlenen alt forumda deneyimlerini paylaşmıştı.

News Code 1890775

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler