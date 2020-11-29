İranlı yönetmen Hainan Film Festivali'nin özel konuğu olacak

Çin'in Hawaii'si olarak anılan Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenecek 3. Hainan Uluslararası Film Festivali bu yıl İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'yi konuk ediyor.

Mecid Mecidi’nin "Güneş” adlı eseri ve İranlı kadın yönetmen Menije Hikmet’in yaptığı "Bandar Band” filmi festival kapsamında Çinli sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu festivalin jüri başkanlığı koltuğuna oturacak uasta yönetmen Mecidi, aynı zamanda bir masterclass programı da düzenleyecek.

Çin Medya Grubu (ÇMG) tarafından önümüzdeki 5-12 Aralık günlerinde yapılacak festivalde 114 ülkeden 189 film gösterime sunulacak.

Yönetmen Asgar Farhadi geçen sene ikincisi düzenlenen Hainan Uluslararası Film Festivali'ne katılmış ve festival kapsamında düzenlenen alt forumda deneyimlerini paylaşmıştı.