İranlı yönetmen Mecidi'nin son filmi ABD'de gösterilecek

"Strand Releasing" Amerikan film yapım şirketinin İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin "Güneş” adlı filminin ABD’de gösterim hakkını satın aldığı belirtildi.

Mecid Mecidi’nin "Güneş” adlı eseri ve İranlı kadın yönetmen Menije Hikmet’in yaptığı "Bandar Band” filmi ayrıca Çin'in Hawaii'si olarak anılan Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen 3. Hainan Uluslararası Film Festivali kapsamında Çinli sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Güneş" filminin özeti şöyle: 12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı, ailelerinin geçim sorunlarını çözmek için okulu bırakmış ve birlikte çalışmaktadırlar. Bir dizi olayın ardından Ali, yeraltındaki bir hazineyi bulmakla görevlendirilir.

Oyuncu kadrosunda Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Mehdi Mousavi ve Shamila Shirzad gibi isimlerin yer aldığı film, Fajr Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödüllerinin de sahibi olmuştu.

Bu film daha önce Uluslararası Boğaziçi, Vendik, Leeds, Busan ve São Paulo gibi film festivallerine de katılmıştı.

"Güneş" filminin oyuncusu Rouhollah Zamani 77. Venedik Film Festivali'nde "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştı