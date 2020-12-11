Fas, Filistin'in sırtına hançer sapladı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Fas'ın İsrail kararına tepki göstererek, Fas'ın sahte ve işgalci Siyonist Rejim ile ilişkilerini normalleştirmesini "Filistin direnişine ihanet" olarak nitelendirdi.

Bu kararın Filistin'in sırtına hançer saplamak anlamına geldiğini söyleyen Emir Abdullahiyan, "Hz. Muhammed’i (SAV) ihmal eden Arap dünyasının bazı yöneticilerinin en azından ‘Arapların Şerefi’ kelimesinin anlamı hakkında biraz düşünmeleri lazım. Elbette ki, Siyonistlerin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri olmayacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.