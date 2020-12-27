Fas'ta İsrail ile normalleşme protesto edildi

Fas halkı ülkenin farklı kentlerinde Rabat ve Tel Aviv'in normalleşme kararına tepki olarak yine de protesto gösterisi düzenledi.

İsrail ile normalleşmeyi kınayan Fas halkı Rabat hükümetinden normalleşme kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık’ta Fas ve Siyonist Rejimin tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Siyonist Rejim, Trump'ın ara buluculuğuyla 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Trump, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada ise Sudan’ın da Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.