Yemen Ensarullah Hareketi, Fas'ın İsrail kararını kınadı

Almasirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter üzerinden Fas yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını kınadı.

Abdusselam'ın paylaşımında, "İster Doğu'da ister Batı'da olsun, (Siyonist Rejim'le ) ilişkilerin normalleştirilmesi reddedilir ve kınanır. Arap ve İslam ülkeleri ile düşman İsrail arasındaki herhangi bir ilişkiyi haklı çıkarmak için hiç bir neden yok." denildi.

Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Kushner'ın Riyad ve Tel Aviv'ın ilişkilerini normalleştirme olasılığı hakkındaki açıklamasına sessiz kalmasını eleştiren Muhammed Abdusselam, "Suudi Arabistan'ın sessizliği, bu ülkenin Müslümanlar ve Filistin dahil kutsal konulardan koptuğunun bir kanıtıdır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.